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Новость от 14 Января 2017

Учёные признали вейпинг заразным

Американские учёные провели ряд исследований и пришли к выводу, что электронные сигареты провоцируют у остальных желание курить. Свои выводы они опубликовали в журнале Nicotine & Tobacco Research.

 «Многие теряют бдительность, считая, что вейпинг безопасен и не наносит никакого вреда организму. Поэтому люди легче соглашаются покурить электронные сигареты», - отмечают учёные.

Напомним, ранее мы рассказали о мнении новокузнецкого специалиста, который утверждает, что увлечение электронными сигаретами приводит к негативным последствиям для организма.

novokuznetsk.su

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