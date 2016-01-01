Учёные признали вейпинг заразным

Американские учёные провели ряд исследований и пришли к выводу, что электронные сигареты провоцируют у остальных желание курить. Свои выводы они опубликовали в журнале Nicotine & Tobacco Research.

«Многие теряют бдительность, считая, что вейпинг безопасен и не наносит никакого вреда организму. Поэтому люди легче соглашаются покурить электронные сигареты», - отмечают учёные.

Напомним, ранее мы рассказали о мнении новокузнецкого специалиста, который утверждает, что увлечение электронными сигаретами приводит к негативным последствиям для организма.