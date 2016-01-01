Платить за ЖКХ теперь по-новому: начальник ГЖИ рассказала об изменениях

Начальник Госжилинспекции (ГЖИ) Кемеровской области Ирина Гайденко рассказала об изменениях в квитанциях, которые увидят кузбассовцы в феврале.

Теперь оплата за общедомовые нужны (ОДН) перешла из разряда коммунальных в жилищные услуги.

По словам Ирины Гайденко, чтобы жителям было понятнее, за что они платят, плата за содержание жилья должна быть не единой строчкой, а идти с расшифровкой о плате за ОДН. При переходе ОДН из коммунальных в жилищные услуги одна из статей расходов вырастет, а другая соразмерно уменьшится.

При этом дополнительное собрание собственников жилья созывать не нужно.

«Законодатели предусмотрели, чтобы при первоначальном включении платы за ОДН в разряд жилищных услуг, общедомовые собрания не производились. Решение должно приниматься управляющей компанией на основании произведенных расчетов», - подчеркнула Ирина Гайденко.

Если у жителей возникнут сомнения и подозрения в правильности начислений, они могут обратиться в ГЖИ с просьбой провести проверку.