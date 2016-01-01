В Новокузнецке выпало рекордное количество снега

Этот год выдался снежным. На территории Кемеровской области снег лёг раньше обычного, а вся зима непривычно снежная. Коммунальщики Новокузнецка не справляются с обилием снега.

Как рассказала представитель УДКХ и Б Оксана Ишимцева, все 6 снегоотвалов в Новокузнецке работают в авральном режиме.

«В декабре 2013 года вывезли на снегоотвалы 3,47 тыс.м3 снега, а в 2015 – 67,02 тыс.м3, а в 2016 - 149,02, на 122% больше, чем годом ранее. По данным на 9 января убрано 171,06 тыс.м3 снега, что на 40% больше, чем годом ранее», - отметила Ишимцева.

Сложная ситуация сложилась и в других районах области. Как сообщают очевидцы, в Шерегеше снег с тротуаров вообще не успевают убирать, поэтому пешеходам приходиться ходить по дорогам.

Напомним, новокузнечанка предложила подключить бюрократов к уборке снега.