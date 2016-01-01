Минфин планирует выдать регионам беспроцентные кредиты

Ситуация с региональными бюджетами давно вызывает опасения депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, Счетной палаты и экспертов. В некоторых субъектах объём накопленного долга превышает 100% собственных доходов за год . Вопрос региональных долгов уже неоднократно попадал в поле зрения федеральных властей, которые даже были вынуждены пойти на некоторое смягчение требований в отношении темпов выполнения указов по индексации зарплат в бюджетной сфере. По оценкам S&P, доля федеральной помощи достигла 15% в доходах регионов и 3% в их валовом продукте.

Дотации на выравнивание позволяют сократить разрыв между богатыми и бедными регионами по уровню бюджетных доходов на человека с 40 до 12 – 15 раз , оценивают в S&P. Финансовые показатели регионов снижаются с 2012 года, а диспропорции между субъектами сохраняются. В агентстве считают трудновыполнимой задачу по снижению дефицита региональных бюджетов вдвое до 2019 года. Вместе с тем аналитики признают, что разработанные Минфином меры помогут ее решению.

В Министерстве финансов, в свою очередь, объём выделяемых регионам средств на сегодня считают достаточным. Представитель ведомства сообщил, что в 2017 году объём межбюджетных трансфертов вырос на 8,9%, до 1,6 трлн рублей. Примерно столько же будет выделено и в 2018-м. Объём дотаций на выравнивание в этом году вырос на 100 млрд и в ближайшие три года составит 615 млрд ежегодно. Кроме того, Минфином предусмотрено 65 субсидий в рамках 25 госпрограмм в 2017 году, 59 — в 2018 году и 55 — в 2019 году. В ведомстве рассчитывают, что принятые меры позволят избежать существенного увеличения объема государственного долга регионов.

novokuznetsk.su

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