Минфин планирует выдать регионам беспроцентные кредиты

В 2017 году планируетяс принять реформу бюджетной поддержки регионов. Не исключено, что новым способом поддержки станут беспроцентные кредиты для субъектов.
Как пишут «Известия», Минфин даст субъектам больше денег, но поставит перед ними чёткие цели по бюджетной консолидации и экономическому росту.
Общая сумма межбюджетных трансфертов регионам в 2017 году составит 1,6 трлн рублей. Основные механизмы формально остаются прежними: бюджетные кредиты, дотации на выравнивание и целевые субсидии.
Ситуация с региональными бюджетами давно вызывает опасения депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, Счетной палаты и экспертов. В некоторых субъектах объём накопленного долга превышает 100% собственных доходов за год. Вопрос региональных долгов уже неоднократно попадал в поле зрения федеральных властей, которые даже были вынуждены пойти на некоторое смягчение требований в отношении темпов выполнения указов по индексации зарплат в бюджетной сфере. По оценкам S&P, доля федеральной помощи достигла 15% в доходах регионов и 3% в их валовом продукте.
Дотации на выравнивание позволяют сократить разрыв между богатыми и бедными регионами по уровню бюджетных доходов на человека с 40 до 12–15 раз, оценивают в S&P. Финансовые показатели регионов снижаются с 2012 года, а диспропорции между субъектами сохраняются. В агентстве считают трудновыполнимой задачу по снижению дефицита региональных бюджетов вдвое до 2019 года. Вместе с тем аналитики признают, что разработанные Минфином меры помогут ее решению.
В Министерстве финансов, в свою очередь, объём выделяемых регионам средств на сегодня считают достаточным. Представитель ведомства сообщил, что в 2017 году объём межбюджетных трансфертов вырос на 8,9%, до 1,6 трлн рублей. Примерно столько же будет выделено и в 2018-м. Объём дотаций на выравнивание в этом году вырос на 100 млрд и в ближайшие три года составит 615 млрд ежегодно. Кроме того, Минфином предусмотрено 65 субсидий в рамках 25 госпрограмм в 2017 году, 59 — в 2018 году и 55 — в 2019 году. В ведомстве рассчитывают, что принятые меры позволят избежать существенного увеличения объема государственного долга регионов.