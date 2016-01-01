Сотрудники новокузнецкого телеканала заявили об обстреле автомобиля

По неподтверждённым данным, машину журналистов обстреляли неизвестные. Как сообщает 10 канал, инцидент произошёл в Новокузнецке на проспекте Пионерском, когда корреспонденты телеканала СТС-Кузбасс ехали в администрацию города.

К счастью, никто не пострадал, только журналистка Ирина Бахтина попала под стеклянный дождь.

«Видно место удара, то ли от крохотной пули, то ли от маленького камня. Но, от камня, я думаю, не будет таких вот расходящихся кругов и такого количество трещин, и стекло высыпалось полностью на меня. Первая моя мысль, когда случилось это, этот звук пух, вот такой вот глухой, и первая моя мысль, я не думала про камень, я подумала про выстрел», - рассказала Бахтина.

Как отмечают участники происшествия, это не могло быть ДТП, ведь других участников движения не было. По словам местных жителей, в этом районе уже были случаи, когда неизвестные стреляли по балконам и стеклам припаркованных машин.

По факту ЧП пострадавшие написали заявление в полицию. Как уточнил сотрудник пресс-службы управления МВД РФ по Новокузнецку, проводится проверка.