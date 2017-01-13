Госдума рассмотрит вопрос о введении акцизов на чипсы и газировку

Сегодня депутаты Госдумы рассмотрят на пленарном заседании инициативу Олега Михеева, который предложил внести изменения в Налоговый кодекс, и включить в перечень подакцизных товаров картофельные чипсы и газированную воду.

По мнению автора инициативы, законопроект позволит реализовать принятую многими государствами политику введения налога на вредную пищу: газированную воду с повышенным содержанием подслащивающих или вкусоароматических веществ, соли и жиров. Аналогичный подход используется в ряде стран Европы и США, пишет "Парламентская газета".

Депутат считает, что налог на вредную пищу поможет снизить её потребление и окажет положительное влияние на здоровье населения.