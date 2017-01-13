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Новость от 13 Января 2017

Автовладельцы жалуются на трудности при оформлении электронного полиса ОСАГО

Более 17 тысяч автовладельцев по всей России оформили электронный полис ОСАГО. Но многие признаются, что столкнулись с различными трудностями из-за технических сбоев. Поэтому во многих регионах приходиться идти в офис и ждать по нескольку часов своей очереди.

По словам водителей, невозможно оформить электронный ОСАГО из-за постоянно выскакивающих ошибок кода, либо программа не учитывает стаж и возраст водителя и предлагает заплатить вдвое больше положенного.

Глава дирекции розничного бизнеса страховой компании Виталий Княгиничев успокаивает, заверяя, что доля жалоб составляет в 5% случаев. Но все недоработки оперативно устраняются, передаёт Первый канал.

Уже те водители, которые все же оформили электронный полис ОСАГО признаются, что и им пришлось по нескольку раз забивать коды документов.

novokuznetsk.su

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