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Новость от 14 Января 2017

В конце 2016 года россияне стали массово брать ипотеку

Многие россияне, узнав об окончании  программы господдержки ипотеки, решились на активные шаги.  Как уточняют эксперты, по итогам ноября объем ипотеки увеличился почти на 140 млрд руб., Эти показатели являются рекордными с момента возобновления программы.

На положительную динамику повлиял и окрепший рубль, который оживил рынок недвижимости., сообщает газета "Коммерсант"

По уточнённым данным ЦБ, объем ипотечного кредитования в ноябре вырос на 137 млрд руб.(+12%). В общей сложности за 11 месяцев 2016 года банки выдали ипотечные кредиты на сумму 1,3 трлн руб.

Напомним, в 2017 году данную программу не будут продлевать.

novokuznetsk.su

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