Новокузнечан без предупреждения оставили без воды на несколько часов

В редакцию SU обратилась горожанка с жалобой на действия коммунальщиков. По словам молодой мамы, в доме 12 января на несколько часов выключили сразу всю воду.

"У меня маленький ребёнок, я нахожусь в декретном отпуске. Вчера нас на несколько часов оставили без какой-либо воды - отключили и холодную, и горячую одновременно. При этом никаких предупреждений об этом не было. Наш дом по Грдины, 5 обслуживает компания "Инком-С", - сообщила горожанка.

Действительно в плане, распространённом ЕДДС, 12 января в течение семи часов без холодной воды должны были остаться жители нескольких домов по улице Грдины, однако дома №5 в их числе нет. Каких-либо отключений по горячей воде в этот день в Новокузнецке не планировалось вовсе.

"Сообщаем, что в 12 января 2017 г. велись работы по замене розлива холодной воды в 1-2 подъездах по подвалу. Работы проводились с 10 до 12:30 часов. Данные работы были утверждены собственниками и включены в план работ по текущему ремонту Председателем совета дома. Жители дома были проинформированы о дате и времени проведения работ, путём размещения информационных уведомлений на дверях подъездов и информационных досках. По информации от Аварийно-Диспетчерской службы «Инком-С», за время проведения работ не поступало ни одной жалобы на отсутствие холодной воды", - прокомментировали ситуацию в управляющей компании.

Получить официальный комментарий по отключению горячей воды от представителей организации нам не удалось.