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Новость от 14 Января 2017

Медведев удивил россиян новой крылатой фразой про деньги

На церемонии награждения премиями правительства в области СМИ премьер-министр Дмитрий Медведев удивил новой фразой про деньги.

«Жизнь – штука сложная, а денег, как известно, нет», - передаёт его слова РИА Новости.

Эту фразу он сказал в рамках разговора с одним из лауреатов. Георгий Бовт назвал свою награду «лайком» от правительства, а премьер-министр пообещал, что таких «лайков» будет ещё много. Отметив при этом, что длинные новогодние каникулы – большое испытание для российской экономики и для рядовых граждан.

Напомним, в мае прошлого года Медведев, отвечая на вопрос жительницы Крыма, заявил, что «денег нет, но вы держитесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». Тогда эта фраза быстро стала крылатой и её даже стали использовать в рекламных целях. 

novokuznetsk.su

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