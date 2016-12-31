В России запретили продажу популярных лямок, позволяющих пристегнуть ребёнка

Новый год преподнёс для автолюбителей много неприятных сюрпризов. Ещё один - Росстандарт запретил продажу удерживающих устройств типа "направляющая лямка", сообщает Российская газета.

Многим данное устройство знакомо под названием ФЭСТ и среди родителей пользуется большой популярностью. Покупка такой лямки позволяла дешево обезопасить ребёнка при перевозке.

Но в ходе дополнительных испытаний выяснилось, что у лямок нет схемы крепления и при фронтальном столкновении органы брюшной полости живота ребёнка придавливаются, что приводит к серьезным травмам.