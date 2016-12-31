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Новость от 14 Января 2017

В России запретили продажу популярных лямок, позволяющих пристегнуть ребёнка

Новый год преподнёс для автолюбителей много неприятных сюрпризов. Ещё один - Росстандарт запретил продажу удерживающих устройств типа "направляющая лямка", сообщает Российская газета.

Многим данное устройство знакомо под названием ФЭСТ и среди родителей пользуется большой популярностью. Покупка такой лямки позволяла дешево обезопасить ребёнка при перевозке.

Но в ходе дополнительных испытаний выяснилось, что у лямок нет схемы крепления и при фронтальном столкновении органы брюшной полости живота ребёнка придавливаются, что приводит к серьезным травмам. 

Напомним, что сейчас ждет подписи постановление правительства о внесении поправок в Правила дорожного движения. Из нынешней редакции Правил планируется убрать формулировку "иные средства, позволяющие пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности". Также планируется обязать водителей устанавливать автокресла только с маркировкой ЕЭК ООН №44 "Единообразных предписаний, касающихся удерживающих устройств для детей, находящихся в механических транспортных средствах".

novokuznetsk.su

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