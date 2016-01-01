RSS    Реклама на сайте

Реклама

Читатели рекомендуют



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 14 Января 2017

Следователи рассказали о ходе дела с избившим медсестру дебоширом

Накануне редакция SU опубликовала письмо горожанки, которая беспокоится, что избивший медсестру новокузнечанин избежит наказания и получит лишь условный срок.

Как уточнили в областном ГУ МВД, дебошир проходит по части 1 статьи 112 УК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Если его признают виновным, то ему грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает ВашГород.ру.

Следователи отметили, что о каком-либо наказании пока говорить рано, пока собираются доказательства. А виновен ли агрессивный пациент, решит суд.

Напомним, инцидент произошёл в Заводском районе Новокузнецка в октябре прошлого года. Медсестра с врачом приехали на вызов и стали оказывать первую помощь мужчине, который находился в бессознательном состоянии. Неожиданно мужчина вскочил и стал избивать медсестру. Как позже выяснилось, он был сильно пьян. Теперь же дебошир убеждает следователей, что сначала медсестра напала на него, а он лишь защищался. 

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас:

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Система Orphus  Читай наши новости на