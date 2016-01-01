Следователи рассказали о ходе дела с избившим медсестру дебоширом

Накануне редакция SU опубликовала письмо горожанки, которая беспокоится, что избивший медсестру новокузнечанин избежит наказания и получит лишь условный срок.

Как уточнили в областном ГУ МВД, дебошир проходит по части 1 статьи 112 УК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Если его признают виновным, то ему грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает ВашГород.ру.

Следователи отметили, что о каком-либо наказании пока говорить рано, пока собираются доказательства. А виновен ли агрессивный пациент, решит суд.