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Новость от 14 Января 2017

В Новокузнецке поменяется схема теплоснабжения

Министерство энергетики РФ утвердило новую схему теплоснабжения Новокузнецка. Сама схема была создана с учётом развития коммунальной и строительной инфраструктуры города.

В рамках нового документа, через два года Кузнецкая ТЭЦ начнёт поставлять тепло в Орджоникидзевский район. Мощностей станции должно хватить, чтобы заменить сразу две районных котельных –Зыряновскую и Байдаевскую.

Кроме этого запланирована реконструкция ТЭЦ, на эти цели выделят около полмиллиарда рублей.

Чтобы обеспечить новый и постоянно разрастающийся Новоильинский район, в новую схему внесён пункт о строительстве дополнительных тепловых сетей и насосных станций.

novokuznetsk.su

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