Инвалид-колясочкик рассказал, с какими трудностями сталкиваются жители Дома ветеранов в Новокузнецке

На популярном видеохостинге появился ролик, на котором один из жителей Областного дома ветеранов, расположенного в Новоильинском районе, показывает, как сложно инвалидам-колясочникам выходить на улицу.

Сначала нужно совладать с тяжёлым откидным пандусом, затем постараться не упасть, съезжая по пандусу на улице. Чтобы добраться до остановки, которая находится в нескольких метрах от Дома, зимой приходится преодолевать снежные ступени.

"На остановке постоянно стоят машины. Автобус не сможет подъехать прямо к площадке. Приходится каждый раз на руках в него залезать. Остановка совсем не подготовлена", - отметил герой видео.

Зайти в подъезд оказывается ещё сложнее, потому что пандус перед ним, по словам мужчины, сделан с нарушением всех норм.