На Крещение в Новокузнецке оборудуют только одну купель

Этой зимой на реках в окрестностях Новокузнецка образовался очень тонкий лёд, выход на который может быть опасным. Поэтому, изучив ситуацию, в городе приняли решение на Крещение организовать только одну купель.
Она расположится на территории парка культуры и отдыха «Водный» в Центральном районе.
"Перед началом крещенских празднеств купель освятят. Она будет открыта для горожан в течение полутора суток – с 18:00 часов 18 января и до полуночи 19 января", - сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.
Для желающих окунуться в студеную крещенскую воду будут также созданы места обогрева и организована подача горячего чая. Обеспечивать правопорядок и безопасность людей во время купания будут спасатели, полицейские, ГИБДД и медработники.
Кроме того, новокузнечане также могут окунуться в иордани, оборудованные на территории Новокузнецкого района – в Кузедееве, Костёнкове, Сосновке.
Во избежание несчастных случаев горожан просят избегать мест несанкционированного купания. Рядом с такими опасными прорубями нет дежурных служб, готовых оказать помощь в экстренной ситуации. Ответственность за несанкционированные проруби лежит на собственниках этих территорий, уточнили в администрации города.