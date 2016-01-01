На Крещение в Новокузнецке оборудуют только одну купель

Этой зимой на реках в окрестностях Новокузнецка образовался очень тонкий лёд, выход на который может быть опасным. Поэтому, изучив ситуацию, в городе приняли решение на Крещение организовать только одну купель.

Она расположится на территории парка культуры и отдыха «Водный» в Центральном районе.