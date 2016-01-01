Онищенко предложил запретить вейпы в России

Роспотребнадзор считает, что электронные сигареты (вейпы) фактически могут способствовать распространению никотиновой зависимости и увеличению потребления никотина. Сегодня вейпинг - популярное направление среди молодёжи, в том числе и школьников.

"Вейпы — это более изощренное рекрутирование молодого поколения путём создания некой субкультуры, которую сегодня мы безразлично наблюдаем. Здесь тоже нужно и урегулировать, а проще говоря, запретить курение вейпов", — цитирует РИА Новости слова бывшего главного санитарного врача России, а ныне депутата Госдумы Геннадия Онищенко.

Онищенко призвал всех быть ответственными перед будущими поколениями. Политик также посоветовал Роспотребнадзору и Минздраву "не разглагольствовать, а действовать профессионально, последовательно, с целью получить результат".

Накануне мы рассказывали, что учёные признали вейпинг заразным. А ранее - что родители школьников бьют тревогу из-за массового увлечения вейпингом у подростков.