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Новость от 15 Января 2017

В Кузбассе максимально вырастут тарифы ЖКХ

Аман Тулеев подписал постановление о повышении тарифов ЖКХ в Кузбассе с 1 июля 2017 года.

Рост составит максимально допустимые правительством 5,9%.

Причинами повышения в документе называются темпы изменения тарифов и "необходимость доведения уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100% установленных экономически обоснованных тарифов".

Напомним, сегодня жители Новокузнецка оплачивают только 70% от тарифов, остальную сумму доплачивает бюджет. Не исключено, что уже в этом году эта практика прекратится и горожанам придётся платить по полному тарифу. Таким образом, плата за ЖКХ может вырасти значительно.

novokuznetsk.su

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