Анатолий Чубайс призвал закрыть неэффективные электростанции в России

По его мнению, сегодня в сфере электроэнергетики России стоит важная задача — создание специальных механизмов по выводу неэффективных мощностей.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что избыток электрических мощностей в России нужно использовать для закрытия неэффективных электростанций, пишет RNS .

Анатолий Чубайс также заявил, что, согласно оценкам, примерно через десять лет в России возникнет вторая волна спроса на мощности, но задачи массового ввода новых мощностей пока нет.

Спрос на электроэнергию в России, стагнировавший на протяжении последних нескольких лет, по итогам 2016 года неожиданно вырос на 1,7%. Энергетикам помогли большие перепады температур зимой и летом.

novokuznetsk.su

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