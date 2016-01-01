В странах ЕС планируют ввести базовый доход для каждого жителя

Повсеместная роботизация и автоматизация производства в ближайшем времени может привести к росту безработицы в странах Евросоюза. Поэтоме депутат Европарламента Мади Дэлво-Стэрес (Mady Delvaux-Stehres) предложила «всерьёз задуматься» о введении концепции безусловного базового дохода, пишет Lenta.Ru.

Сообщается, что предложение будет рассмотрено в Европарламенте в феврале. Однако размер безусловного базового дохода не уточняется.