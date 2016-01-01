В странах ЕС планируют ввести базовый доход для каждого жителя

Повсеместная роботизация и автоматизация производства в ближайшем времени может привести к росту безработицы в странах Евросоюза. Поэтоме депутат Европарламента Мади Дэлво-Стэрес (Mady Delvaux-Stehres) предложила «всерьёз задуматься» о введении концепции безусловного базового дохода, пишет Lenta.Ru.
Сообщается, что предложение будет рассмотрено в Европарламенте в феврале. Однако размер безусловного базового дохода не уточняется.
В начале января Финляндия запустила двухлетний эксперимент, призванный испытать систему безусловного базового дохода. Власти страны случайным образом выбрали две тысячи безработных жителей в возрасте от 25 до 28 лет, и начали ежемесячно выдавать им по 560 евро. Эта сумма, как писала The Guardian, заменит им все социальные льготы, и даже, если они найдут работу, ее продолжат выплачивать.
Безусловный базовый доход представляет из себя концепцию, гарантирующую регулярную выдачу определенной суммы денег каждому члену сообщества. Она не зависит от уровня дохода или занятости отдельного человека.