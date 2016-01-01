Администрация Новокузнецка снова берёт многомиллионные кредиты

Новый 2017 год администрация Новокузнецка начинает также, как заканчивала предыдущий - берёт кредиты.

На сайте госзакупок размещены аукционы по предоставлению невозобновляемой кредитной линии для получения источников финансирования дефицита бюджета.

В первом аукционе на 12,2 млн рублей уже определён победитель. Им стал единственный участник торгов - "Совкомбанк". Кредит администрация обязуется вернуть в течение четырёх лет.

Победитель на предоставление кредита в размере 19,8 млн рублей станет известен в ближайшее время.