Проект строительства школы №81 в Новокузнецке подорожал на несколько млн рублей

Областной ГлавУКС внёс изменения в рабочую документацию по строительству школы № 81 в Заводском районе. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок. На эти цели выделено более трёх млн рублей.

В частности, корректировки предусматривают устройство на первом этаже санузла, пригодного для использования маломобильных граждан, замену противопожарных дверей, перепланировку медицинского блока на первом этаже блока «А». Кроме того, проектом необходимо предусмотреть возможность размещения ниш для отдыха и форумов в зонах рекреаций, осуществить частичную перепланировку третьего этажа для организации военно-патриотического клуба, кабинета ОБЖ, разделения библиотеки на функциональные зоны, художественной студии и установки мини-сцены.

На втором этаже проектом необходимо предусмотреть размещение музыкальной студии и кружка робототехники.

Необходимо также скорректировать генплан здания поскольку измененился набор спортивных площадок и состав покрытий, решено организовать дополнительный въезда и входа со стороны улицы Ижевской.

Кроме того, на первый этаж школы должны иметь доступ маломобильные группы населения.

Напомним, открытие школы намечено на 1 сентября этого года.