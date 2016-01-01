RSS    Реклама на сайте

Реклама

Читатели рекомендуют



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 17 Января 2017

Администрация Новокузнецка потратит 13 млн рублей на собственный пиар

На сайте госзакупок объявлен конкурс на оказание информационных услуг телевещания для администрации Новокузнецка.

Пиар своих дел власти оценили в 13,2 млн рублей в год. 12 млн администрация обязуется выплатить в 2017 году, ещё 1 млн - в 2018.

В эфир утром с 6:30 до 9:00 и вечером с 18:00 до 20:30 должны выходить выпуски новостей продолжительностью не менее 20 минут, содержащие рассказ об общественно-значимых сведениях о работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, различных аспектов социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни, а также других вопросов, касающихся интересов населения Новокузнецка.

Кроме того, победитель конкурса обязан создавать авторские программы и обеспечить ведение прямых эфиров при необходимости продолжительностью до 90 минут.

Мощность передающего комплекса должна быть не менее 5-ти кВт, а оказание вещания - на метровом телевизионном диапазоне, в городских кабельных сетях и сети Интернет.

Общее эфирное время – не менее 2964 минут.

В документации конкурса также сказано, что подаваемая в эфир информация должна быть профессионально изложена, а также быть оперативной, достоверной, беспристрастной.

Приём документов продлится до 30 января.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас:

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Система Orphus  Читай наши новости на