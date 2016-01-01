Администрация Новокузнецка потратит 13 млн рублей на собственный пиар

На сайте госзакупок объявлен конкурс на оказание информационных услуг телевещания для администрации Новокузнецка.

Пиар своих дел власти оценили в 13,2 млн рублей в год. 12 млн администрация обязуется выплатить в 2017 году, ещё 1 млн - в 2018.

В эфир утром с 6:30 до 9:00 и вечером с 18:00 до 20:30 должны выходить выпуски новостей продолжительностью не менее 20 минут, содержащие рассказ об общественно-значимых сведениях о работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, различных аспектов социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни, а также других вопросов, касающихся интересов населения Новокузнецка.

Кроме того, победитель конкурса обязан создавать авторские программы и обеспечить ведение прямых эфиров при необходимости продолжительностью до 90 минут.

Мощность передающего комплекса должна быть не менее 5-ти кВт, а оказание вещания - на метровом телевизионном диапазоне, в городских кабельных сетях и сети Интернет.

Общее эфирное время – не менее 2964 минут.

В документации конкурса также сказано, что подаваемая в эфир информация должна быть профессионально изложена, а также быть оперативной, достоверной, беспристрастной.

Приём документов продлится до 30 января.