В Новокузнецке продают здание дома детского творчества

Власти Новокузнецка решили продать здание дома детского творчества №1. Отдельно стоящее нежилое помещение располагается на улице Метёлкина, 4.

На торги выставлено здание общей площадью 505 кв.м и земельный участок (4139 кв.м). За это власти установили первоначальную цену в размере 12 941 000 рублей.

Отметим, сейчас Дом детского творчества №1 располагается на улице Обнорского, 13. Как уточнили сотрудники учреждения, в новое здание они переехали давно, а вот юридический адрес сменили недавно.

Напомним, в прошлом году здание, где располагался детский центр "Флагман", было продано под офисный центр.