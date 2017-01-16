Трамп назвал условия снятия санкций с России

Накануне избранный американский президент Дональд Трамп назвал условия снятия антироссийских санкций.

В своём интервью британской газете The Times он заявил, что продуктивный диалог между США и Россией возможен при условии сокращения арсеналов ядерного оружия. Трамп также отметил, что с Москвой нужно искать общие темы и договариваться.

«Смягчение санкций возможно при сокращении арсеналов ядерного оружия. Думаю, что-то может получиться, от чего многие люди выиграют. Нужно договариваться, что-то делать, поступать по справедливости», - передаёт слова избранного президента Российская газета.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоится через четыре дня – 20 января, только тогда он станет полноправным президентом США.