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Новость от 16 Января 2017

Соцсети предложили приравнять к сотовым операторам

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой предложил приравнять социальные сети к операторам связи и ввести аналогичные ограничения, пишет Znak.com.

По мнению депутата, новый закон никак не ударит по социальным сетям, так как не относится к сервисам, где контент загружают сами пользователи. Но он подчеркнул, что сегодня популярные соцсети используют вербовщики ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории РФ), поэтому необходимы более строгие ограничения для социальных сетей.

Напомним, операторы связи в России предоставляют доступ спецслужбам для прослушивания телефонных разговоров, чтения SMS и анализа интернет-трафика. По т. н. «закону Яровой» они также должны хранить весь пересылаемый трафик.

По мнению Лугового, новые инициативы по ограничению интернета не ведут к удорожанию услуг. Он привел пример «налога на Google» (обязанности электронных сервисов платить НДС по месту нахождения пользователей): «Опасались, что он приведет к удорожанию, что компании уйдут с рынка, но этого не случилось», — заявил Луговой (на самом деле, многие компании после вступления в силу «налога на Google» подняли цены для пользователей).

Луговой также считает, что критика его законопроектов в СМИ стимулируется могущественными зарубежными интернет-компаниями, и предполагает, что именно из-за этой работы его недавно включили в «список Магнитского».

На самом деле, вероятно, Луговой попал в «список Магнитского» как подозреваемый в отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В «список Магнитского» США вносит людей, заподозренных американскими властями во «внесудебных убийствах, пытках или иных нарушениях прав человека».

novokuznetsk.su

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