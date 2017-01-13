Соцсети предложили приравнять к сотовым операторам

Напомним, операторы связи в России предоставляют доступ спецслужбам для прослушивания телефонных разговоров, чтения SMS и анализа интернет-трафика. По т. н. «закону Яровой» они также должны хранить весь пересылаемый трафик.

По мнению Лугового, новые инициативы по ограничению интернета не ведут к удорожанию услуг. Он привел пример «налога на Google» (обязанности электронных сервисов платить НДС по месту нахождения пользователей): «Опасались, что он приведет к удорожанию, что компании уйдут с рынка, но этого не случилось», — заявил Луговой (на самом деле, многие компании после вступления в силу «налога на Google» подняли цены для пользователей).

Луговой также считает, что критика его законопроектов в СМИ стимулируется могущественными зарубежными интернет-компаниями, и предполагает, что именно из-за этой работы его недавно включили в «список Магнитского».

На самом деле, вероятно, Луговой попал в «список Магнитского» как подозреваемый в отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В «список Магнитского» США вносит людей, заподозренных американскими властями во «внесудебных убийствах, пытках или иных нарушениях прав человека».