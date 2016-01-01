В Новокузнецке за 2016 год в результате ДТП погибли 34 человека

Как рассказали отделе ГИБДД Управления МВД России по городу Новокузнецку, за прошлый год произошло 469 ДТП, в которых погибли 34 человека, а более 610 - получили травмы различной степени тяжести.

«По вине водителей транспортных средств за 2016 год зарегистрировано 394 аварии. Анализ показывает, что большинство аварий происходят из-за грубого нарушения ПДД, халатного отношения к другим участникам дорожного движения. Водители чаще становятся виновниками дорожных аварий, чем пешеходы. 23 ДТП произошли по вине пьяных водителей. Зафиксирован рост погибших и раненых: на 5 человек больше пострадавших с летальным исходом и на 17 больше травмированных», - уточнили в ведомстве.

Чтобы снизить количество смертельных ДТП, сотрудники ГИБДД проводят не только профилактические беседы, но и периодически устраивают рейды по выявлению нерадивых водителей.