Кузбасские священники устроили флешмоб в торговом центре

В Кемерове священники оригинальным способом решили отметить Рождество и поддержать братские народы. Они устроили флешмоб в торгово-развлекательном комплексе «Променад-1» и спели колядки на украинском языке, сообщили в пресс-службе Кузбасской митрополии.

Многие горожане были весьма удивлены, увидев в ТРЦ поющих священников, а некоторые с удовольствием присоединились к флешмобу.

По словам организатора Евгения Сидорина, эту акцию они устроили, чтобы поддержать братские народы и ещё раз напомнить людям, что «зло, которое происходит в мире, не должно попасть в наши сердца».