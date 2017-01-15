Путин потребовал внедрить новую систему управления многоквартирными домами

Российское правительство разработает новый стандарт сервиса управления многоквартирных домов. Единые требования будут распространяться на все российские дома, передаёт Первый канал.

Как уточнил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, особое внимание уделят стандартам состояния общедомового оборудования и, самое главное, уточнят время реагирования на обращения граждан.

Президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы новая система была внедрена уже к осени 2017 года, чтобы встретить новую зиму с новыми стандартами.

Чтобы новые стандарты начали действовать, нужно внести изменение в закон. Бумажная волокита может занять до полугода, отметил Михаил Мень.