Начальник ГИБДД Новокузнецка рассказал о своих тревогах

Всего в прошлом году в городе зарегистрировано 469 ДТП, что на 41 случай меньше, чем в 2015. Но в ГИБДД обеспокоены числом пострадавших и погибших в этих авариях.

Начальник ГИБДД Новокузнецка Сергей Глотов обратился к горожанам и рассказал о ситуации на дорогах.

"Количество погибших (34 человека) и раненых (616 человек) по-прежнему вызывает тревогу. По вине водителей транспортных средств за 2016 год на территории г. Новокузнецка зарегистрировано 394 дорожно-транспортных происшествия. Анализ показывает, что из-за грубого нарушения Правил, халатного отношения к другим участникам дорожного движения, водители в большей мере становятся виновниками дорожных аварий, чем пешеходы", - говорится в обращении.

23 ДТП произошло по вине нетрезвых водителей. Наблюдается рост погибших и раненых: на 5 человек больше пострадавших с летальным исходом и на 17 больше травмированных.

Работа по профилактике ДТП с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, - одно из приоритетных направлений деятельности и сотрудников ГИБДД Новокузнецка. За 2016 год инспекторами составлено 2674 административных материала на водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, из которых за отказ от прохождения медицинского освидетельствования - 1296 административных материалов . За повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения, ответственность за которое предусмотрена ст. 2641 УК РФ, задержано 292 водителя.

"В целях предупреждения ДТП при управлении транспортными средствами в состоянии опьянения, проведены 27 профилактических мероприятий по массовой проверке нарядами ДПС водителей на предмет выявления признаков опьянения, а также профилактические операции «Нетрезвый водитель», в результате которых за управление транспортными средствами в состоянии опьянения на водителей составлен 371 административный материал. Все вышеперечисленные выявленные инспекторами нарушения могли обернуться трагедией. Несмотря на большую работу по предотвращению ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, картина остается тревожной", - отмечает Сергей Глотов.

По мнению начальника ГИБДД города многие аварии можно было бы предотвратить.

"Бывает так, что водитель имеет частую практику, выпив или употребив наркотики, сесть за руль, и его родственники, знакомые, друзья, знают об этом. Почему бы не остановить, не забрать ключи, не настоять на том, чтобы человек не оказался потенциальным нарушителем, а точнее преступником", - подчеркнул он.

Всем известно, что именно в результате таких опаснейших нарушений, как выезд на полосу встречного движения и нарушение правил обгона случаются страшные, тяжелые ДТП . Однако стремление успеть, обогнать превалирует над разумом, и в 2016 году мы регистрируем рост дорожно-транспортных происшествий на 6 случаев. Доля указанного вида ДТП составляет 2,1% от общего числа зарегистрированных по вине водителей аварий.

В 2016 году зарегистрирован рост ДТП (на 7 случаев) и по причине несоблюдения водителями транспортных средств безопасной дистанции . Чтобы избегать таких аварий, автомобилистам необходимо обращать внимание на проблему неправильного выбора дистанции, а также повышать уровень дисциплинированности и культуры вождения.

"Кто виноват в том, что наши дороги становятся все более опасными для всех участников дорожного движения? Человеческий фактор как всегда становится камнем преткновения. Только от того, что кто - то не уступил, проигнорировал Правила, отвлекся или просто обнаглел и происходят все беды на проезжей части", - подчеркнул Сергей Глотов.

Начальник городского отдела ГИБДД рассказал об особой тревоге за подрастающее поколение.

За 2016 год в нашем городе произошло 59 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых погибли четыре ребенка : 5-летняя девочка-пешеход, 8-летняя и 13-летняя пассажирки автомобилей и 14-летний велосипедист. Помимо этих трагических случаев, в авариях получили травмы 60 юных участников дорожного движения.

"Дети, которых мы настойчиво учим соблюдению ПДД, оказываются беззащитными перед халатностью, безответственностью и нарушением законов: 38 пострадавших по вине водителей транспортных средств. Анализ ДТП, зарегистрированных на территории г. Новокузнецка за 2016 год, показал, что в качестве пешеходов ранено 32 несовершеннолетних. Из этого количества 17 случаев произошли на пешеходных переходах - местах предназначенных для безопасного пересечения проезжей части. В качестве пассажиров транспортных средств ранено 23 ребенка", - сообщил Сергей Глотов.

За 2016 год выявлено 3407 нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами, а также 214 нарушений требований ПДД РФ несовершеннолетними водителями велосипедов.

Инспекторы проводили и проводят работу не только на дорогах, но и в образовательных учреждениях города. Они беседуют с учащимися, принимают участие в родительских собраниях, совещаниях, семинарах, открытых занятиях. Особое внимание в профилактической работе уделяют изучению безопасного пути по маршруту «дом – школа – дом», обязательному использованию специальных детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобилей, а также обязательному использованию детьми фликеров и светоотражающих элементов в одежде в темное время суток.

"Но, повторяю уже неоднократно, что прежде всего, родители, а потом уже образовательные учреждения и полиция несут ответственность за детей, которые сегодня очень уязвимы как участники дорожного движения не только на проезжей части, но и во дворах, на тротуарах возле магазинов, где беспорядочно паркуются автомобили. Они уязвимы и в роли пешеходов, и как пассажиры. Безопасными дороги города станут только тогда, когда каждый, кто идет по дороге или садится за руль, будет соблюдать дорожную этику, не станет пренебрегать Правилами и совершать на дороге рискованных поступков. Цените, берегите жизнь и помните, что каждый должен возвращаться туда, где его ждут близкие, любящие люди", - подытожил своё обращение Сергей Глотов.

novokuznetsk.su

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