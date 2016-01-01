В Новокузнецке начали готовиться к паводку

До весны ещё пару месяцев, но уже сейчас специалисты начали готовиться к паводку в Новокузнецке. По предварительным данным, в зону подтопления попадут более 5 тысяч домов в 5 районах города.

Часть работ по чистке русел была сделана ещё в прошлом году. В Заводском районе укрепили берег Томи в Телеутах. А в Орджоникидзевском районе специалисты нашли опасную зону - из-за неправильно устроенной насыпи, малые речушки образовали водоем, поэтому вода не уходили в Томь. Сейчас на этом месте строят шандорный затвор. Его весной закроют, а когда большая вода спадет, заслонку откроют и грунтовые воды спокойно уйдут в реку.

«Труба уложена, сейчас ведутся подготовительные работы по железобетонной обойме. По планам окончание работ запланировано на 21 марта», - сообщает ТВН директор подрядной организации Антон Черемнов.

Уже сейчас все дамбы, трубы и канавы проверены. Синоптики обнадеживают - сейчас снега в полтора раза меньше, чем прошлой зимой, да и толщина льда в норме - от 30 до 60 см.

Кроме этого планируется нанести на карту все водопропускные канавы, трубы и ливнеприемники, чтобы весной оперативно убирать все заторы.