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Новость от 16 Января 2017

В Новокузнецке начали готовиться к паводку

До весны ещё пару месяцев, но уже сейчас специалисты начали готовиться к паводку в Новокузнецке. По предварительным данным, в зону подтопления попадут более 5 тысяч домов в 5 районах города.

Часть работ по чистке русел была сделана ещё в прошлом году.  В Заводском районе укрепили берег Томи в Телеутах. А в Орджоникидзевском районе специалисты нашли опасную зону  - из-за неправильно устроенной насыпи, малые речушки образовали водоем, поэтому вода не уходили в Томь. Сейчас на этом месте строят шандорный затвор. Его весной закроют, а когда большая вода спадет, заслонку откроют и грунтовые воды спокойно уйдут в реку.

«Труба уложена, сейчас ведутся подготовительные работы по железобетонной обойме. По планам окончание работ запланировано  на 21 марта», - сообщает ТВН директор подрядной организации Антон Черемнов.

Уже сейчас все дамбы, трубы и канавы проверены. Синоптики обнадеживают - сейчас снега в полтора раза меньше, чем прошлой зимой, да и толщина льда в норме - от 30 до 60 см.

Кроме этого планируется нанести на карту все водопропускные канавы, трубы и ливнеприемники, чтобы весной оперативно убирать все заторы.

novokuznetsk.su

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