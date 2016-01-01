В Новокузнецке нашли нефть?

Наш читатель Виктор Смирнов прислал в редакцию фотографии и историю о том, как в городе "нашли нефть".
Автор иронизирует, что "Новокузнецк может стать нефтяной столицей Кузбасса", впрочем, ему слово.
Наш читатель Виктор Смирнов прислал в редакцию фотографии и историю о том, как в городе "нашли нефть".
Автор иронизирует, что "Новокузнецк может стать нефтяной столицей Кузбасса", впрочем, ему слово.
"В целях немного развеселить народ электронного ресурса novokuznetsk.su направляю вам данный репортаж по обнаружению запасов нефти (неограниченных) на территории улицы Транспортная, которые наверняка очень долго скрывали от новокузнечан, но сейчас в период кризиса народный губернатор решил всё ж вскрыть запасы нефти и обеспечить будущее Новокузнецка.
Новокузнецк может стать нефтяной столицей Кузбасса!
Да, дорогие горожане, именно так, поскольку сегодня вскрыто сотрудниками УДКХ и Б администрации Новокузнецка* нефтяное месторождение аккурат в черте города - напротив МКД по улице Транспортная (автовокзал, ж/д вокзал) с целью предотвращения кризисных явлений в экономике региона и повышения благосостояния каждого кузбассовца и новокузнечан в частности.
Скорее всего, данное обширное нефтяное месторождение уже имеет название "Тулеевское-Привокзальное" и несёт в себе беспрецедентные макроэкономические улучшения для региональной экономики и города угольщиков-металлургов - Новокузнецка. Поскольку наш город наверняка сможет занять лидирующее положение по добыче полезных ископаемых-энергоносителей на душу населения по всей стране, разом переплюнув Тюмень и Новый Уренгой (пусть подавятся слюной конкуренты!), что, в свою очередь, принесёт славу и очередной почёт дважды орденоносному городу и дополнительный рентодоход каждому кузбассовцу, а уж новокузнечанам тем более.
Возможно, что вскрытие многомиллионных запасов нефти месторождения "Тулеевское-Привокзальное" значительно повлияет на мировую конъюктуру цен на энергоносители, а также на тарифы ресурсоснабжающих организаций, которые губернатор планировал поднять на 5,9%, чтобы обеспечить выживаемость местных кузбассовских ресурсовиков, доедающих свой последний кусок хлеба без соли без наличия у последних оборотных средств на дорогостоящие ремонты сетей и заработных плат своему голодающему менеджменту.
В связи с открытием и вскрытием 16 января 2017 года масштабного нефтяного месторождения в Новокузнецке возникает, конечно, несколько вопросов, которые не задать было бы не очень правильно:
- Почему раньше геологи и УДКХ и Б скрывали от новокузнечан и от главы города Сергея Кузнецова столь объёмно-прибыльное месторождение нефти, позволяющего в разы увеличить бюджетные поступления в городской бюджет Новокузнецка и снизить плату в детских садах и иных школьно-дошкольных учреждениях дважды орденоносного города Новокузнецка?
- Какой ночью было принято судьбоносное решение о вскрытии данного месторождания "Тулеевское-Привокзальное"?
- Почему данное месторождение не было открыто под звуки фанфар и разрезание красной ленточки, что само по себе бы явилось значительным информационным поводом, а также более яркого информационного освещения события в новостях центральных СМИ?
- Очень интересует всё же объем (баррельный тоннаж) вскрытого нефтного месторождения "Тулеевское-Привокзальное" и как оно повлияет на конъюктуру мировых цен на нефть?
- Каковы объёмы отчислений налогов нефтяными компаниями в бюджет Новокузнецка и рентные платы для населения Новокузнецка?
- Повлияет ли вскрытие данного нефтяного месторождения на снижение платы родителей в детских садах и иных школьно-дошкольных учреждениях, а также на планируемые к поднятию на 5,9% тарифы ресурсоснабжающих организаций?
- Каждый ли новокузнечанин имеет право на природную ренту от продажи энергоносителей Кузбасса?
- В связи с ростом добычи углеводородов в Новокузнецке планируется ли расширять численность чиновников городской администрации и городского Совета народных депутатов в целях продвижения бренда "Новокузнецк - нефтяная столица Кузбасса"!
- Главное, планируется ли переустройство территории привокзальной площади и близлежащих МКД ул.Транспортная при расширении добычи углеводородов или же проезд так и останется ограниченный красно-белыми пластиковыми конусами для масштабной экономии экономических показателей на душу населения?
- Когда городу Новокузнецку присвоят звание нефтяной столицы Кузбасса?
За сим прошу откланяться и перейти в режим ожидания получения природной ренты за массово добываемые и реализуемые природные богатства Кузбасса. Фото добычи нефти на ул.Транспортная прилагаю".
От редакции: Как пояснила SU представитель УДКХ и Б Оксана Ишимцева, УДКХ не имеет отношения к данным работам.
Как нам удалось выяснить у источника, здесь производится взятие пробы грунта в связи с приближающеся реконструкцией проспекта Металлургов. Заказчиком является УКС Новокузнецка.
"Подобная операция обязательна перед началом работ на стадии проектирования", - уточнил наш источник.
novokuznetsk.su
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