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Новость от 17 Января 2017

Водителям общественного транспорта добавят бонус за вредность

Эксперты Минтруда сообщают о новых оценках условий работы водителей общественного транспорта.

Профсоюз работников автомобильного транспорта и Минтранс РФ предлагают помимо обычных критериев учитывать особую тяжесть профессии.

Ведь из-за нервного напряжения у водителей автобусов, троллейбусов и трамваев развиваются болезни сердечно-сосудистой системы, а также радикулит из-за малоподвижного образа жизни.

Новые оценки планируют разработать и утвердить Минтрудом до 1 июля 2017 года, сообщает газета «Известия».

Как подчеркнул председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Владимир Ломакин, по закону водители имеют право на досрочную пенсию (мужчины в 55 лет, а женщины в 50 лет при достижении стажа в 25 лет и 20 лет соответственно).

Но если в результате специальной оценки условий труда (СОУТ) не будет установлена достаточная степень вредности, то досрочная пенсия отменяется. Аттестация проводится раз в пять лет. Эту экспертизу заказывает работодатель, а выполняют организации, имеющие соответствующую лицензию.

novokuznetsk.su

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