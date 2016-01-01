Водителям общественного транспорта добавят бонус за вредность

Ведь из-за нервного напряжения у водителей автобусов, троллейбусов и трамваев развиваются болезни сердечно-сосудистой системы, а также радикулит из-за малоподвижного образа жизни.

Как подчеркнул председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Владимир Ломакин, по закону водители имеют право на досрочную пенсию (мужчины в 55 лет, а женщины в 50 лет при достижении стажа в 25 лет и 20 лет соответственно).

Но если в результате специальной оценки условий труда (СОУТ) не будет установлена достаточная степень вредности, то досрочная пенсия отменяется. Аттестация проводится раз в пять лет. Эту экспертизу заказывает работодатель, а выполняют организации, имеющие соответствующую лицензию.

novokuznetsk.su

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