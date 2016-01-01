Кузбасское предприятие задолжало сотрудникам почти 8 млн рублей зарплаты

Инцидент произошёл в Междуреченске. Работники «Междуреченского завода КПДС» пожаловались в государственную инспекцию труда на руководство, которое не выплачивает зарплату. На основе данной жалобы была организована проверка. Выяснилось, что предприятие имеет задолженность перед сотрудниками в размере 7,953 млн рублей.

Теперь в отношении гендиректора составлено предписание с указанием сроков устранения выявленных нарушений. Также юрлицо привлекут к административной ответственности и выпишут штраф, а в отношении должностных лиц решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Уже сейчас работники предприятия начали получать деньги – выплачено более 2 млн рублей.