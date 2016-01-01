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ААА

Новость от 16 Января 2017

В Кузбассе задержали водителя, перевозившего пассажиров после приёма морфина

‍Инцидент произошёл в Прокопьевске. Один из пассажиров обратился в полицию и сообщил, что водитель маршрутки перевозит пассажиров в неадекватном состоянии.

По факту обращения, была оперативно организована проверка. Выяснилось, что 36-летний водитель маршрутного такси находится под действием наркотического вещества

Как сообщили в областной пресс-службе ГУ МВД, по результатам медицинского освидетельствования в крови нарушителя был обнаружен морфин.

"Составлен протокол по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Идёт проверка руководителей автотранспортного предприятия. Уже известно, что автобус принадлежит частному предпринимателю", - отметили в ведомстве.

Водителю-наркоману грозит лишение водительских прав на два года и штраф до 30 тысяч рублей.

novokuznetsk.su

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