В Кузбасс вернутся арктические морозы до -41С

На территории Кузбасса властвует холод. Как предупреждают синоптики, предстоящая ночь будет самой морозной за эту неделю.

В ночные часы 17 января воздух остынет до -32С, а по северу региона до -41С. Ближе к полудню ожидаются небольшие осадки. Днём столбик термометра покажет -21С, -26С. При этом поднимется ветер до 21 м/с, сообщает ВашГород.ру

В последующие дни будет постепенно теплеть. Уже в четверг синоптики обещают до -16С, в ночные часы -20С. А в выходные дни потеплеет до -10С.

Узнать более подробный прогноз в Новокузнецке можно здесь.