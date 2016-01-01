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Новость от 17 Января 2017

Соцопрос: Россиянам нравится, что их боятся

Как сообщают эксперты фонда "Общественное мнение", многие респонденты уверены, что мировые сообщества боятся Россию - таковых 86%. Из них 75% также полагают, что это хорошо для репутации страны.

По мнению большинства, Россия за последние годы укрепила мировые позиции благодаря росту военной мощи (14%), грамотной внешней политике (11%) и правильным действиям Путина (7%).

Отметим, почти каждый второй уверен, что к нашей стране на сегодняшний день в мире относятся плохо.

В предыдущем опросе россияне перечислили самые острые социальные проблемы. 

novokuznetsk.su

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