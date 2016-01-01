Названы худшие в мире пароли

Ежедневно мы слышим об атаках хакеров на различные сайты по всему миру. Киберпреступников не останавливают никакие сложности. Тем временем специалисты компании Keeper, занимающейся созданием программного обеспечения для управления паролями, провели исследование и выяснили, что более 50% пользователей интернета имеют простые пароли, которые легко могут угадать злоумышленники.

Эксперты даже составили рейтинг самых распространённых паролей 2016 года. Ими стали: "123456", "QWERTY", "123456789", "qwerty", "12345678", "111111".

Всего проанализировано около 10 млн паролей.

Зачастую пользователи, даже зная о возможном взломе аккаунта или почты, пренебрегают правилами безопасности.

Эксперты предупреждают, пишет "РГ", программное обеспечение для взлома паролей может угадать коды, которые имеют длину шесть символов в считанные секунды, особенно если они используют последовательные ключи.