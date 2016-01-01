Минтруд раскрыл секреты "налога на тунеядцев"

Правительство продолжает искать способы вывести из "тени" работающих россиян. Планируется, что схем легализации будет несколько.

Глава Минтруда Максим Топилин в интервью "Российской газете" рассказал, что неработающим гражданам придётся самим за себя делать платежи в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.

Конкретные суммы платежей пока не рассчитывались, но медицинское страхование по линии ОМС обходится регионам, по его словам, примерно в десять тысяч рублей за одного неработающего в год.