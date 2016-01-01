Суд отказал адвокатам бывшего мэра Прокопьевска

Ходатайство адвокатов бывшего мэра Прокопьевска Валерия Гаранина о возвращении дела в прокуратуру отклонено судом.

Защита бывшего градоначальника настаивала на истребовании дополнительных доказательств, смене меры пресечения на обязательство о явке, а также указывала на якобы допущенные ошибки при возбуждении уголовного дела.

Однако, как сообщает "Интерфакс", суд отказал адвокатам и назначил дату рассмотрения дела на 24 января.

Напомним, возглавлявший 17 лет администрацию Прокопьевска Валерий Гаранин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что он за счёт городского бюджета купил квартиру своей знакомой, чем нанёс ущерб казне в 1 млн рублей.