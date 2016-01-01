Правительство готовит новый удар по карманам россиян

В правительстве задумались об изменении налогов на базовые товары.

В частности в Минфине и Минэкономразвития прорабатывают возможность отмены льготной ставки НДС. Сегодня 10%-ным НДС облагаются основные продукты питания, лекарства и товары для детей.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, эти льготы признаны "неэффективными" с точки зрения экономического роста. Потери федерального бюджета от льготной ставки составляют 150 млрд рублей в год.

Конечно, рост налога поднимет цены.

Сильнее всего отмена льготной ставки ударит по семьям с детьми и малоимущим. Чтобы хоть как-то сгладить удар по этим категориям граждан, правительство намерено оказывать адресную помощь малоимущим на сумму 1500 рублей в месяц. Но для этого нужно определить критерии нуждаемости.

Не исключено, что эта помощь будет в виде продовольственных карточек.

Отметим, за последние два года реальные располагаемые доходы населения упали на 12,7%, пенсии - на 7,7%. В то же время продукты подорожали на 24,8%, непродовольственные товары - на 24,3%.