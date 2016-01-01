В России установлен День нацгвардии

Владимир Путин утвердил новый профессиональный праздник.
Накануне он подписал указ об установлении Дня войск национальной гвардии Российской Федерации. Этот праздник будет отмечаться 27 марта.
Владимир Путин утвердил новый профессиональный праздник.
Накануне он подписал указ об установлении Дня войск национальной гвардии Российской Федерации. Этот праздник будет отмечаться 27 марта.
В документе отмечается, что указ подписан "в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии".
В свою очередь День внутренних войск МВД, отмечаемый 27 марта ранее, теперь упразднён.
novokuznetsk.su
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