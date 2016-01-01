В России установлен День нацгвардии

Накануне он подписал указ об установлении Дня войск национальной гвардии Российской Федерации. Этот праздник будет отмечаться 27 марта.

В документе отмечается, что указ подписан "в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии".

В свою очередь День внутренних войск МВД, отмечаемый 27 марта ранее, теперь упразднён.

novokuznetsk.su

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