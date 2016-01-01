Тарифы ЖКХ в России пишут «от фонаря»

По какому принципу в России индексируются тарифы ЖКХ? Внятного ответа на этот вопрос сегодня нет ни у чиновников, ни у экспертов. Очевидно, для того чтобы как-то успокоить население, правительство определило: в будущем году тарифы на коммуналку в России в среднем увеличатся на 4%. Впрочем, в данной ситуации это всё равно как рассуждать про среднюю температуру по больнице. Цифра красивая, но к реальности имеет весьма опосредованное отношение.

Пресловутые 4%, которые власти уже не первую неделю активно пиарят, преподнося это как факт сдерживания тарифов, – это рост совокупного платежа за услуги ЖКХ в среднем по России.

«Людей в итоге волнует не конкретный тариф по тому или иному ресурсу, а строчка «итого», которая написана в платёжке, – заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. – Здесь решения определённые приняты – 4%. Далее Федеральной антимонопольной службой это дифференцируется по субъектам РФ, где в одном субъекте индекс может быть больше, но в среднем по стране должно быть не более 4%».

ФАС впервые будет выступать в качестве надзирателя за тарифной политикой регионов. В конце октября вышло соответствующее постановление правительства, наделяющее антимонопольщиков полномочиями выдавать губернаторам предписания об устранении нарушений при превышении роста коммунальных тарифов над установленными предельными значениями. А теперь следите за руками: нарушение ФАС сможет фиксировать лишь в том случае, если плата за услуги ЖКХ составит больше установленного предельного индекса по муниципалитету. А это уже совсем не та красивая цифра в 4%, о которой говорил Михаил Мень. В ФАС, впрочем, к новым обязанностям отнеслись со всей серьёзностью. Более того, глава ведомства даже выступил с инициативой внесения поправок в законодательство, предусматривающих даже уголовное наказание за манипуляции с предельным ростом тарифов на коммунальные услуги. Однако на поверку выясняется, что губернаторам можно особо не беспокоиться – лазеек для нарушений остаётся предостаточно. Ведь сам принцип тарифообразования в сфере ЖКХ крайне непрозрачен. Причём конкретные цифры многих тарифов, как признают сами эксперты, в лучшем случае высчитываются по чисто формальным методикам или же и вовсе берутся, что называется, с потолка.

Заплатите за соседа



Подтверждения тому, что заявленный рост стоимости услуг на 4% – не более чем красивый пиар, не заставили себя ждать. Во-первых, для каждого региона устанавливается свой собственный индекс индексации тарифов. Во-вторых, по согласованию с муниципалитетами при наличии «экономических обоснований» предельные индексы для тарифов ЖКХ могут быть подняты. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что эти самые экономические обоснования у многих тут же нашлись . Так, в Хакасии правительство установило предельный индекс роста на уровне 3,9%. Однако, например, жители Абакана будут платить на 6,4% больше, Сарагашского, Советско-Хакасского и Троицкого сельсоветов – на 4,5%, Кирбинского – на 5,82%.



Другие регионы тоже уже успели подсуетиться. Например, в Новосибирской области Советы депутатов решили не скромничать: максимальное повышение может составить 15–20%. Как заявил губернатор области Владимир Городецкий, обойтись без повышения никак нельзя, поскольку износ сетей генерирующих компаний составляет 70% .

«Не идти на повышение тарифов невозможно. Мы два года держали тарифы с ростом до 4%. При этом инфляция была 6,7%, 7,2%. Поэтому сегодня в очень сложной ситуации находятся наши поставщики услуг: Горводоканал, «СИБЭКО», РЭС», – заявил губернатор.

Дополнительной социальной нагрузкой на жителей Центральной России и Московского региона может оказаться и необходимость фактически заплатить из своего кармана за услуги ЖКХ на Дальнем Востоке. Дело в том, что сегодня в этом регионе тарифы на электричество значительно выше среднероссийских. Ещё в своём прошлогоднем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил найти способ тарифы сократить, но без привлечения бюджетных средств. И в Думе нашли поистине новаторское решение: снизить тарифы планируется за счёт их увеличения для потребителей европейской, уральской и сибирской частей нашей страны .

«Вся страна, по сути, заплатит за снижение цены», – ничтоже сумняшеся поясняет глава думского комитета по энергетике Павел Завальный.

Конкурс лоббистов



По сути, этот своеобразный социальный принцип индексации тарифов сегодня экстраполирован на всю страну.

«Самый большой рост тарифов утверждён в самых экономически успешных регионах. Соответственно самый незначительный рост – в депрессивных и дотационных. Характерный пример – Дагестан. Здесь произошло одно из самых сильных в стране падение реальных доходов населения, соответственно запланирован самый минимальный рост тарифов», – отмечает глава попечительского совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Сергей Креков.

Впрочем, в тарифах сильна не только социальная составляющая, но и лоббистская. Заметьте, ФАС будет контролировать средний рост совокупности коммунальных тарифов, причём в процентах.

«А ведь такой подсчёт вообще некорректен. Причина – берут процент роста каждого тарифа, суммируют и делят на количество позиций. Так у них получается среднее, – рассуждает Сергей Креков. – Но ведь в структуре платы за услуги ЖКХ каждый платёж занимает разную долю. Условно говоря, плата за радиоточку очень несущественна, и повысь её хоть на 20%, никто особо и не заметит. А вот, например, рост тарифов на отопление, удельный вес которых может составлять до 35% в платёжке, бьёт по карману потребителей куда серьёзнее. И здесь даже 5-процентное повышение будет существенным».

Таким образом, методика подсчёта среднего индекса роста тарифов предполагает широкий простор для манёвра. К примеру, размер тарифа на уже упомянутую радиоточку можно не повышать вообще, а вот плату за газ или за электричество взвинтить процентов на 9. Вот вам и искомые средние 4% . В результате тарифообразование будет напоминать скорее конкурс лоббистов: каждый из коммунальщиков станет добиваться максимально возможного роста именно для своей отрасли.

«В результате мы получим, что в регионах где-то будет загибаться энергетика, где-то водоснабжение, а где-то сэкономят на тех, кто занимается управлением недвижимости, и примеров тому масса», – констатирует Сергей Креков.

Рисуем что хотим



Тот факт, что тарифообразование в сфере ЖКХ имеет мало общего с реальностью, легче всего проследить на плате за содержание, эксплуатацию и техобслуживание многоквартирного дома.

«Мы не нашли единой методики тарифообразования данного платежа, но нам точно известно, что в структуре затрат управляющей компании на содержание дома более 50% – это зарплата и её производные. И так как это самая большая величина в себестоимости, то именно она и должна оказывать наибольшее влияние на величину тарифа. Соответственно в зависимости от того, как меняется стоимость трудовых ресурсов, в идеале должен меняться и размер тарифа на содержание дома», – объясняет Сергей Креков.

В АКОН для оценки экономической обоснованности платы за содержание многоквартирных домов (МКД) предложили ввести «Индекс Ростова». Базовой точкой отсчёта Ростов-на-Дону был выбран потому, что в этом городе соотношение тариф/зарплата считается оптимальным . Тарифная ставка на содержание помещений там составляет 13,9 рубля за квадратный метр, что в номинальном выражении оказывается ниже, чем в других городах-миллионниках. При этом в городе успешно функционируют управляющие компании, обслуживающие недвижимость. Причём как государственные, так и частные. В результате получилось, что по индексу Ростова практически во всех крупных российских городах жители существенно переплачивают за содержание многоквартирных домов (МКД) (см. таблицу). В этой связи весьма показательно выглядит индексация платы за капитальный ремонт. Зачастую эта величина оказывается вообще ни к чему не привязана: ни к инфляции, ни к росту цен на стройматериалы, ни к стоимости тех же трудовых ресурсов. Например, в Казани плата за капремонт выросла на 500%! Поначалу власти, похоже, не рассчитали и ввели слишком низкий платёж – 80 копеек за квадратный метр. А затем его пришлось резко поднимать. Сегодня он составляет уже 5 рублей. Впрочем, едва ли у этой цифры есть большее экономическое обоснование, нежели у первоначального тарифа в 80 копеек.

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