В Новокузнецке подрались депутаты горсовета

Сегодня между депутатами горсовета Эдуардом Тяпикиным (ЛДПР) и Сергеем Ливадным ("Единая Россия") произошла стычка, в ходе которой, сообщает "Кузпресс", один из депутатов ударил другого.

Как сообщает издание, причиной послужило обсуждение некоего документа, которым депутаты собираются ограничить освещение своей деятельности, например, запретить присутствие представителей СМИ на заседаниях комитетов Совета, где обсуждаются важные для горожан вопросы.

По версии издания, депутат Тяпикин возмутился, а депутат Ливадный вступил с ним в перепалку.

"Когда я стоял к нему спиной, он ударил меня, старался попасть в лицо. До того, как его оттащили, он успел несколько раз ударить меня. Сейчас я пишу заявление в ОП "Левобережный", - заявил журналистам Эдуард Тяпикин.

В свою очередь Сергей Ливадный сообщил, что это личные дела депутатов, которые "никого не касаются".

Информацию о произошедшем конфликте SU подтвердила пресс-секретарь горсовета Ирина Лихоткина.

"Между двумя депутатами произошёл конфликт на личной почве и он не относится к деятельности Совета", - отметила она.

Кроме того, информацию о планах ввести ограничение в освещении деятельности городского Совета журналистами Ирина Лихоткина назвала "неправдой".