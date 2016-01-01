Суд арестовал имущество олигарха Александра Щукина

Счета и имущество известного в Новокузнецке бизнесмена Александра Щукина арестованы, пишет "ВашГород.ру".
Олигарх лишился около 533 миллионов рублей.
Ареста имущества Александра Щукина добился его бывший деловой партнёр Руслан Ростовцев.
В свою очередь, пишет "Коммерсант", Щукин добился ареста активов Ростовцева на 6,7 миллиардов рублей. Такое заявление якобы в ноябре 2016 года вынес окружной суд города Никосия на Кипре.
Напомним, в настоящее время Александр Щукин находится под домашним арестом по громкому делу о вымогательстве акций АО "Разрез "Инской".