Суд арестовал имущество олигарха Александра Щукина

Счета и имущество известного в Новокузнецке бизнесмена Александра Щукина арестованы, пишет "ВашГород.ру".

Олигарх лишился около 533 миллионов рублей.

Ареста имущества Александра Щукина добился его бывший деловой партнёр Руслан Ростовцев.

В свою очередь, пишет "Коммерсант", Щукин добился ареста активов Ростовцева на 6,7 миллиардов рублей. Такое заявление якобы в ноябре 2016 года вынес окружной суд города Никосия на Кипре.

Напомним, в настоящее время Александр Щукин находится под домашним арестом по громкому делу о вымогательстве акций АО "Разрез "Инской".