Топилин пообещал россиянам рост реальных зарплат

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в большом интервью Российской газете заявил, что грядущий год будет более удачным с экономической точки зрения.

Поэтому россиянам не стоит опасаться роста безработицы, при этом реальные зарплаты вырастут. Он подчеркнул, что важную роль в этом процессе сыграют указы Владимира Путина об увеличении денежного содержания бюджетников.

«Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная», - уверен министр.

По данным социологов, в 2016 году зарплаты у россиян выросли на 7,7%, но несмотря на положительную динамику, уровень жизни сильно упал. Подобная ситуация сложилась из-за дисбаланса размера зарплат и роста цен на товары и услуги.