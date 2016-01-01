Воспитанникам школы для особых детей подарили уникальную развивающую комнату

В Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате №20 Новокузнецка благодаря команде волонтёров "Дарим добро" появилась уникальная сенсорная комната, где созданы все условия для реабилитации особых детей.
В конце 2016 года команда волонтёров Новокузнецка выиграла конкурс волонтёрских инициатив и получила грант на обустройство сенсорной комнаты. В течение месяца сотрудники смогли реализовать этот проект. Всё оборудование было заказано и доставлено из Новосибирска.
«Эта комната - прекрасная возможность для психологов разрабатывать индивидуальный план занятий с детишками в зависимости от особенностей их развития. Это социально значимое мероприятие для сферы образования в нашем городе. Спасибо неравнодушным людям!» — отметила начальник отдела общего и дополнительного образования комитета образования и науки Людмила Панченко.