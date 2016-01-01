Воспитанникам школы для особых детей подарили уникальную развивающую комнату

В Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате №20 Новокузнецка благодаря команде волонтёров "Дарим добро" появилась уникальная сенсорная комната, где созданы все условия для реабилитации особых детей.

В конце 2016 года команда волонтёров Новокузнецка выиграла конкурс волонтёрских инициатив и получила грант на обустройство сенсорной комнаты. В течение месяца сотрудники смогли реализовать этот проект. Всё оборудование было заказано и доставлено из Новосибирска.