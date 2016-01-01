Депутат предложил исключить в России смертную казнь

Депутат Госдумы от "Единой России" Павел Крашенинников предложил исключить смертную казнь из Уголовного кодекса, поскольку этот вид наказания сейчас не применяется и не выносится судами.

А вот его коллеги по Госдуме из всех фракций предлагают сохранить: и казнь как превентивную меру, и действующий мораторий на ее применение.

Кроме того, опросы общественного мнения показывают, что сторонников смертной казни в России большинство.

Напомним, в 1997 году на смертную казнь в России введён мораторий.