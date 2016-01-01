Депутат предложил исключить в России смертную казнь

Депутат Госдумы от "Единой России" Павел Крашенинников предложил исключить смертную казнь из Уголовного кодекса, поскольку этот вид наказания сейчас не применяется и не выносится судами.
А вот его коллеги по Госдуме из всех фракций предлагают сохранить: и казнь как превентивную меру, и действующий мораторий на ее применение.
Кроме того, опросы общественного мнения показывают, что сторонников смертной казни в России большинство.
Напомним, в 1997 году на смертную казнь в России введён мораторий.
"Считаю нужным сохранить действующий мораторий, который оптимально отражает неоднозначное отношение нашего общества к смертной казни",— цитирует "Коммерсант" слова зампреда комитета по госстроительству от "Справедливой России" Михаила Емельянова.
"Статьи следует сохранить, а в некоторых единых случаях, например в отношении серийных педофилов, смертную казнь можно было бы и применять, особенно при повторной судимости",— заявил "Ъ" первый зампред этого же думского комитета от КПРФ Юрий Синельщиков. "А то бывает, человек педофилит-педофилит, потом отсидит 15 лет и снова педофилит",— пояснил позицию коммунист.
"Нужно оставить все как есть, потому что вопрос о смертной казни сейчас совсем не первый в повестке дня",— заявил "Ъ" вице-спикер от ЛДПР, член комитета по госстроительству Игорь Лебедев. К тому же, по его словам, "нынешний кризис в отношениях с Европой не сегодня-завтра закончится, и России следует быть вместе с цивилизацией, а не с первобытно-общинным строем".Правда, депутатам придется решать этот не самый актуальный вопрос: в портфеле профильного комитета шесть законопроектов, которые предлагают отменить как смертную казнь, так и мораторий в отношении террористов и педофилов. Причем в шестом созыве Госдумы инициатива о возрождении казни принадлежала депутатам из фракций ЛДПР и "Справедливой России".