Каретам скорой помощи разрешат таранить автомобили

Скорой помощи разрешат таранить машины, которые преграждают медикам дорогу. По словам заместителя министра здравоохранения Татьяны Яковлевой, эти крайние меры должны помочь бригаде врачей вовремя успеть оказать медицинскую помощь больным.

Но чтобы дать врачам большую свободу необходимо внести поправки в законодательство, сообщает Российская газета.

Реализовать данные поправки было решено после страшных событий – пациент умер не дождавшись медиков из-за агрессивного водителя, который заблокировал дорогу машине скорой помощи. Инцидент произошёлв Петропавловске-Камчатском.