Соединённые штаты России - интернет обсуждает салют в честь инаугурации Трампа

Перед инаугурацией 45-го президента США Дональда Трампа в небо взмыл салют, который должен был образовать слово USA. Однако некоторым пользователям показалось, что вместо буквы "A" вспышки нарисовали "R" - United States of Russia (Соединенные штаты России), пошутили в интернете.
Особенно обсуждаемым этот момент стал в твиттере.
Салют в честь инагурации Трампа #UnitedStatesOfRussia #USR— Norman Danza (@norman_danza) 20 января 2017 г.
Летом в Калифорнийскую область махнем на недельку? pic.twitter.com/VX5E4D2pYg
#USR— Ватобот Прохоров (@Probubnist) 20 января 2017 г.
Сегодня российские хакеры предоставили доказательства своей непричастности к кибератакам против США: pic.twitter.com/4susCZBzmS
Пользователи сети также вспомнили аналогичный курьёз в Калининграде. Где в 2015 году надпись "Russia 2018" из-за упавших от ветра букв превратилась "USA 2018".