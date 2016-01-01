Соединённые штаты России - интернет обсуждает салют в честь инаугурации Трампа

Перед инаугурацией 45-го президента США Дональда Трампа в небо взмыл салют, который должен был образовать слово USA. Однако некоторым пользователям показалось, что вместо буквы "A" вспышки нарисовали "R" - United States of Russia (Соединенные штаты России), пошутили в интернете.

Особенно обсуждаемым этот момент стал в твиттере.

#USR

Сегодня российские хакеры предоставили доказательства своей непричастности к кибератакам против США: pic.twitter.com/4susCZBzmS — Ватобот Прохоров (@Probubnist) 20 января 2017 г.

Пользователи сети также вспомнили аналогичный курьёз в Калининграде. Где в 2015 году надпись "Russia 2018" из-за упавших от ветра букв превратилась "USA 2018".