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Новость от 22 Января 2017

Соединённые штаты России - интернет обсуждает салют в честь инаугурации Трампа

Перед инаугурацией 45-го президента США Дональда Трампа в небо взмыл салют, который должен был образовать слово USA. Однако некоторым пользователям показалось, что вместо буквы "A" вспышки нарисовали "R" - United States of Russia (Соединенные штаты России), пошутили в интернете.

Особенно обсуждаемым этот момент стал в твиттере.

 

Пользователи сети также вспомнили аналогичный курьёз в Калининграде. Где в 2015 году надпись "Russia 2018" из-за упавших от ветра букв превратилась "USA 2018".

novokuznetsk.su

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