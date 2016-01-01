СМИ стало известно о втором пострадавшем в ДТП с кемеровским адвокатом Негодяевым

Спустя месяц СМИ стало известно о втором пострадавшем в ДТП с участием Негодяева. Сейчас в реанимации в тяжёлом состоянии находится мужчина, которого сбил BMW адвоката, сообщают Vse42.ru со ссылкой на проверенный источник.

Напомним, смертельная авария произошла 23 декабря 2016 года, когда элитный автомобиль кемеровского адвоката протаранил остановку, где стояли люди. Уже в больнице погибла молодая женщина. Остальным была оказана медицинская помощь.

Но как оказалось, один из пострадавших самостоятельно ушёл из травмпункта, и только в январе в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу. В результате ДТП, согласно данным источника, он сломал рёбра, которые проткнули лёгкие.

Сейчас врачи не дают никаких прогнозов по его здоровью даже на ближайшее будущее.

Отметим, многие кузбассовцы боятся, что Негодяев повторит судьбу Мовшина.